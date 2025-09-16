agenzia
Dollaro debole in vista della Fed, l’euro a 1,1839
Moneta unica a massimi da settembre 2021. Sale anche la sterlina
MILANO, 16 SET – Si indebolisce il dollaro in vista della riunione della Fed prevista per domani, quando è atteso un taglio dei tassi d’interesse da parte della banca centrale americana. L’euro sale a 1,1839 sul biglietto verde, ai massimi da settembre 2021. Si rafforzano anche la sterlina a 1,3665 e il franco svizzero a 1,2687 sul dollaro
