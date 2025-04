Dollaro e titoli di Stato Usa in calo dopo Trump

agenzia

L'euro schizza a 1,09 dollari

ROMA, 02 APR – Il dollaro segna una netta caduta sull’euro dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di dazi generalizzati per il resto del mondo a un livello base del 10%. Le quotazioni euro contro dollaro viaggiano a oltre 1,09 dollari da 1,0840 di prima dell’annuncio di Trump e contro 1,0793 di ieri. In calo i titoli di Stato Usa, con conseguente rialzo dei rendimenti che per il treasury decennale viaggiano ai massimi di seduta al 4,231%.

