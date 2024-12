agenzia

Dolore cronico: un aiuto dal numero verde Siaarti – Segui il talk alle 11

L’importanza del numero verde gratuito 800 624 244 di Siaarti per supportare i pazienti affetti da dolore cronico? Nel solo primo giorno di attività, il servizio ha riscosso un grande successo: ha infatti registrato oltre 1.000 chiamate, confermando l’importanza di questa iniziativa per la cittadinanza, in una realtà nazionale che vede quasi 10 milioni, per […]

Di Redazione | 18 Dicembre 2024