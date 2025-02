Domani click day domestici, ma per over 80 c’è ancora tempo

agenzia

Assindatcolf, 10mila posti per non autosufficienza, 734 domande

ROMA, 06 FEB – Parte domani alle 9.00 il click day per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari per la collaborazione domestica. Le domande precaricate sul sito del ministero degli Interni sono 45mila a fronte di 9.500 posti per il settore e quindi è probabile che gli spazi si esauriscano in pochi minuti come è avvenuto il 5 febbraio in occasione del click day per i lavoratori non stagionali. Altri click day sono previsti il 12 febbraio per i lavoratori stagionali e il 1 ottobre per i lavoratori stagionali del turismo. Per l’assitenza familiare però la finestra non si chiude completamente domani dato che oltre ai 9.500 posti per il lavoro domestico ci sono 10mila posti per fare fronte alla domanda di badanti per i grandi anziani e per i disabili. Se le famiglie hanno bisogno di aiuto domestico per persone over 80 o non autosufficienti la richiesta di flussi per lavoratori extracomunitari si potrà fare anche dall’8 febbraio. “I dati del precaricamento, anche in confronto agli altri comparti, spiega Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, associazione dei datori di Lavoro domestico, dimostrano che nel settore domestico c’è un grande bisogno di lavoratori non comunitari. Con il 2025 si chiude la programmazione triennale 2023-2025. Confidiamo che il nuovo piano triennale approvato dal Governo aumenti il numero di lavoratori per settore domestico, aggiornando la programmazione dei prossimi anni”. Al momento per i grandi anziani e i disabili le domande precaricate sono 734 a fronte delle 10mila accettabili ma Zini sottolinea che queste 10mila unità destinate alla non autosufficienza “sono state introdotte come una misura sperimentale solo per il 2025” e che “non c’è stato tempo a sufficienza per informare correttamente le famiglie rispetto a questa novità”. Inoltre , spiega, “la procedura era lunga e complicata, la documentazione richiesta non sempre poteva essere rilasciata dalle amministrazioni competenti in tempi ragionevoli, pensiamo solo alle verifiche da fare al centro per l’impiego o al certificato di idoneità alloggiativa. La notizia positiva – aggiunge – è che dal giorno successivo a quello del click day, quindi dall’8 febbraio al 31 dicembre 2025, fino ad esaurimento delle 10mila unità, si potranno continuare a presentare nuove domande per assunzione di lavoratori non comunitari da impiegare come badanti per persona non autosufficiente. Questo consente di superare il limite del click day, uno strumento obsoleto e assolutamente non adatto a soddisfare le richieste di assistenza delle famiglie, che per ovvie ragioni non sono programmabili”.

