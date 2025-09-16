Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele

agenzia

Anche sospensione parte commerciale accordo Ue-Israele.

BRUXELLES, 16 SET – Domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa. Tra i provvedimenti attesi per la situazione a Gaza c’è anche la sospensione della parte commerciale dell’accordo di associazione Ue-Israele. Le misure saranno presentati in conferenza stampa dall’Alta commissaria Kaja Kallas e il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

