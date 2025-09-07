Domani Israele-Italia, Gattuso “Attenzione alle transizioni”

agenzia

Il match é in programma a Budapest DEBRECEN (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Vincere aiuta a vincere. Ma il 5-0 contro l’Estonia deve essere messo da parte, almeno per una notte. Secondo impegno per l’Italia di Gennaro Gattuso che a Debrecen, in Ungheria, sfiderá Israele: l’obiettivo é trovare la terza vittoria consecutiva, magari segnando piú reti possibili in modo tale da ritoccare quella che é la differenza reti, criterio cruciale in caso di arrivo a pari punti con la Norvegia. Prima peró bisognerá pensare soltanto al campo: “Sará una partita in cui dobbiamo stare molto attenti sulle transizioni, avendo loro giocatori con pepe e vivacitá ci possono far male – ha dichiarato il ct azzurro -, il problema non sono i due attaccanti, é come giocare nella loro metá campo e come gestire bene quando perdiamo palla. La partita si giocherá su questo aspetto”. Spazio anche agli eventuali dubbi di formazione: “Coppia Kean-Retegui? Ci puó stare – ha aggiunto -, si parla solo di cercare un po’ di equilibrio in piú, sono due giocatori che si sanno trovare, ci danno la possibilitá di sviluppare la manovra in un certo modo, domani avremo una partita totalmente diversa rispetto all’Estonia”. Qualche cambio ci sará rispetto alla gara di Bergamo, complicato vedere in campo dal primo minuto Zaccagni: ieri l’esterno azzurro non si é allenato, oggi ha svolto una seduta differenziata in palestra per smaltire i postumi del match di venerdí. Gattuso nell’allenamento alla vigilia ha provato diversi moduli tra cui il 4-4-2 giá visto nella sua prima uscita da ct: Kean e Retegui potrebbero partire nuovamente dal primo minuto con Barella e Tonali a centrocampo. Il centrocampista del Newcastle é intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo avuto dei momenti di difficoltá, bisogna sempre aiutare tutti e tirar fuori tutti, questo sto facendo. Siamo riusciti a fare una partita facendo tanti gol, divertendoci nonostante il primo tempo difficile. Siamo stati ordinati e concentrati, non abbiamo subito, eravamo sempre positivi. Gattuso ci sta trattando come giocatori forti, perchê siamo questi, noi gli stiamo dando questo, ci sta dando tranquillitá”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/gm/red 07-Set-25 20:38

