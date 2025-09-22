Domani la prima udienza per Ferragni, sarà in aula più avanti

agenzia

Al via caso pandoro-uova tra istanze parti civili e scelte riti

MILANO, 22 SET – Vuole prendere parte alle udienze del processo che la vede accusata di truffa, Chiara Ferragni, per rispetto della giustizia, per respingere le contestazioni e dimostrare la sua innocenza. Da quanto si è saputo, però, non ci sarà domani quando, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini della terza penale di Milano, si aprirà l’udienza pre-dibattimentale a porte chiuse, perché si tratterà, in sostanza, solo di un primo passaggio tecnico per la costituzione delle parti. All’influencer, a fine gennaio, fu notificato il decreto di citazione diretta a giudizio firmato dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli per gli ormai noti casi del del pandoro natalizio e delle uova di Pasqua. Decreto che ha riguardato anche i coimputati, il suo ex collaboratore Fabio Damato, Alessandra Balocco, amministratore delegato dell’azienda dolciaria piemontese, morta lo scorso agosto dopo una lunga malattia, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID. Domani l’udienza, fissata assieme a tante altre in calendario per le 9.30, sarà subito aggiornata al pomeriggio, quando si aprirà la fase dell’eventuale richiesta di costituzione di parti civili. Non ci sarà il Codacons, con cui Ferragni, difesa dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, dopo aver chiuso tutti i fronti amministrativi e risarcitori, ha raggiunto un accordo che ha previsto pure il suo supporto ad un progetto alla lotta alla violenza sulle donne, allo stalking e all’omotransfobia. Qualche richiesta di ingresso come parti civili contro Ferragni per gli eventuali danni, però, potrebbe arrivare comunque, da quanto si è saputo Potrebbero farlo, in teoria, singoli consumatori o altre associazioni, anche se non risultano denunce di questo genere nelle indagini. Potrebbe essere intenzionato a presentare istanza, a quanto pare, l’ex socio Pasquale Morgese, già autore di iniziative giudiziarie contro l’imprenditrice sui bilanci di Fenice. Ci sarà da capire anche quale scelta sui riti faranno gli imputati, tra cui Ferragni. Si prevedono richieste di processo abbreviato.

