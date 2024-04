Domani nuovo voto all’Onu sulla tregua a Gaza per Ramadan

agenzia

Chiede il rilascio di tutti gli ostaggi. Gli Usa sono contrari

NEW YORK, 22 MAR – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu voterà domattina alle 10 (le 15 italiane) la bozza di risoluzione sulla tregua a Gaza elaborata dai membri non permanenti che “richiede un cessate il fuoco umanitario immediato per il mese del Ramadan” e il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Lo hanno comunicato all’ANSA fonti del Consiglio di Sicurezza. L’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield ha già anticipato che gli Usa sono contrari al testo.

