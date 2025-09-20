Dombrovskis, ‘bene le ambizioni dell’Italia sul deficit’

agenzia

Se sarà sotto 3% valuteremo uscita da procedura in primavera

COPENHAGEN, 20 SET – “In effetti questo è quanto è stato dichiarato dal governo italiano e dal ministro Giorgetti, cioè che puntano a ridurre il deficit di bilancio dell’Italia al di sotto del e% del Pil quest’anno. Noi accogliamo con favore questa ambizione e, ovviamente, se sarà questo il caso, se l’Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata. In ogni caso, normalmente effettueremo questa valutazione nel ciclo del Semestre europeo di primavera”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale a Copenhagen.

