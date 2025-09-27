Dombrovskis, ‘l’Ue è già in una guerra ibrida con Mosca’

agenzia

'Mosca ha mire oltre l'Ucraina, il muro di droni per difenderci'

BRUXELLES, 27 SET – “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Valdis Dombrovskis, a France24. “Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l’Ucraina”, Mosca “parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato”, ha spiegato, evidenziando l’importanza anche per i Baltici del piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per “affrontare le incursioni” e le “provocazioni” russe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA