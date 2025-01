Dombrovskis, l’Ue è pronta a rispondere ai dazi Usa

agenzia

'Difenderemo i nostri interessi con misure proporzionali'

DAVOS, 22 GEN – Se l’amministrazione Trump metterà in pratica la minaccia di nuovi dazi contro i prodotti europei, “la Ue è pronta a difendere i suoi interessi. Siamo pronti a rispondere in modo proporzionato se sarà necessario, come abbiamo fatto durante la prima amministrazione Trump”. Lo ha detto il Commissario Ue per l’Economia Valdis Dombrovskis durante un’intervista alla Cnbc a margine del Forum economico mondiale. “Gli Usa sono un importante partner strategico, ma è chiaro che siamo pronti a difendere i nostri valori e i nostri interessi se necessario”.

