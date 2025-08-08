Domenica bollino rosso caldo solo a Firenze, 13 città arancioni

agenzia

Oggi città toscana è unica in arancione, con rischio per fragili

ROMA, 08 AGO – Torna domenica a Firenze, unica città italiana, il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Oltre al bollino rosso, ci sono anche 13 città in arancione (rischio solo per i più fragili). Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Firenze è anche l’unica città italiana che oggi è in arancione: domani le si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti. Tornando a domenica, le città più fresche, con il bollino verde (nessun rischio caldo), saranno Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria. Oggi i bollini verdi sono ben 15 sui 27 centri urbani considerati nel bollettino del ministero della Salute. Domani diminuiranno a 8 unità.

