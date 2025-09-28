Don Patriciello, per uomo arrestato accusa metodo mafioso

agenzia

75enne dovrà rispondere di atti persecutori

NAPOLI, 28 SET – E’ stato arrestato e dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso, l’uomo che stamattina in chiesa a Caivano ha consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello. A finire in manette è stato Vittorio De Luca, 75 anni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna.

