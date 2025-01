Donna accoltellata nel Bergamasco, il marito non risponde al gip

agenzia

L'aggressione il 6 gennaio, la 39enne è stata estubata

BERGAMO, 08 GEN – Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Lucia Graziosi l’uomo di 48 anni che la mattina del 6 gennaio ha accoltellato la moglie, di 39, nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate, alle porte di Bergamo. Difeso dall’avvocato d’ufficio Alessandro Zonca, l’uomo – un autotrasportatore di origine romena – non ha voluto riferire alcun dettaglio sull’accaduto. Nel contempo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov’è ricoverata per le 14 coltellate subite arriva qualche buona notizia sulla moglie, di professione magazziniera, che è stata estubata e trasferita nel reparto di Chirurgia: la prognosi resta comunque riservata e il quadro clinico complesso.

