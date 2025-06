agenzia

L'esame in programma per martedì è stato anticipato a stasera

ROMA, 08 GIU – E’ stata anticipata a stasera l’autopsia sui corpi della donna e della bimba ritrovate ieri pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. L’esame autoptico, in programma martedì, è in corso. Potranno arrivare risposte utili per stabilire le cause delle morti.

