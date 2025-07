Donna precipitata da balcone, arrestato in Francia l’ex

agenzia

L'uomo ricercato era stato condannato per i maltrattamenti

BOLOGNA, 23 LUG – Il Fast team Sirene Interpol ha arrestato questa mattina in Francia, a Rennes, il 38enne tunisino Selmi Faiez, che era ricercato dal dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex fidanzata Tania Bellinetti, la 47enne precipitata dal balcone del terzo piano di casa sua a Bologna in via Tolstoj l’8 aprile scorso. Sulla morte di Bellinetti la Procura di Bologna aveva aperto un fascicolo con l’ipotesi iniziale di istigazione al suicidio, dove Salmi Faiez risulta indagato. Per il reato di maltrattamenti il 38enne era già stato condannato in via definitiva, per episodi pregressi.

