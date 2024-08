Donna scomparsa a Madrid: sospese ricerche in Veneto

agenzia

Per ora non sarebbero emersi elementi determinanti

VICENZA, 22 AGO – Sono state interrotte al momento le ricerche del corpo di Ana Maria Henao, l’ereditiera 40enne scomparsa in Spagna il 2 febbraio che si sospetta possa essere stata uccida all’ex marito – attualmente in carcere in Florida – e sepolta nei boschi di Cogollo del Cengio (Vicenza). Gli investigatori, che lavorano assieme ai vigili del fuoco, hanno ampliato l’area delle perlustrazioni che, per adesso, non avrebbero portato a scoperte significative. Ora il pool investigativo – vi sono uomini dello Sco, della squadra mobile di Vicenza, della polizia spagnola, e un ispettore dell’Fbi – faranno il punto sulle attività svolte finora, per decidere se e come riprendere le ricerche successivamente.

