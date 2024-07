Donna scomparsa, resti del corpo erano in un borsone

agenzia

Attesa per l'autopsia che sarà effettuata domani

CAGLIARI, 18 LUG – Un borsone da calcio, accanto a un albero. Dentro una grande sacca i carabinieri hanno trovato il corpo, o quello che resta, di quella che dovrebbe essere Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate i primi di maggio. Il borsone è stato portato via dopo un primo accertamento fatto dal medico legale Roberto Demontis e dopo i rilievi del Ris di Cagliari. Il contenuto sarà analizzato nelle prossime ore o al massimo domani quando il pm Marco Cocco affiderà l’incarico per l’autopsia. Il ritrovamento è stato fatto non troppo distante dal luogo in cui erano già stati rinvenuti il bite dentale, alcuni indumenti e tracce di sangue.

