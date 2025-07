Donna trovata morta a Roma, è la 32enne scomparsa

agenzia

Non si avevano notizie da una settimana, si attende autopsia

ROMA, 21 LUG – E’ Emanuela Ruggeri la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. La 32enne era scomparsa una settimana fa da Colli Aniene. La mamma aveva lanciato un appello sui social: “Sono disperata, Aiutatemi a trovarla” spiegando che la figlia era uscita di casa alle 20.35 del 14 luglio dicendo che andava ad un appuntamento con un’amica. La polizia l’ha identificata tramite i documenti che aveva con sé e i tatuaggi. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

