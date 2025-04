Donna uccisa in casa, sospetti su ex che muore in incidente

agenzia

In Friuli.Nei confronti dell'uomo c'era divieto di avvicinamento

UDINE, 17 APR – Una donna, di 46 anni, è stata uccisa nel suo appartamento a Udine. Immediatamente sono scattate le indagini da parte della Polizia alla ricerca dell’ex marito, che era ai domiciliari e nei cui confronti era stato in precedenza emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo però è morto poco dopo in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine, forse in un tentativo di fuga o di suicidio. La Polizia sta indagando per verificare se sia stato l’uomo a uccidere la ex moglie e se si sia schiantato volontariamente contro un mezzo pesante con l’obiettivo di uccidersi.

