Donne: A. Meloni a Concia, ‘spazio politico per femministe di destra e sinistra? Ci sono’**

agenzia

Roma, 13 dic. Uno spazio politico per le femministe di destra e le femministe universaliste di sinistra che ,”come me, non condividono i toni e le politiche delle transfemministe di sinistra”. E’ la proposta lanciata dall’attivista Paola Concia, ex deputata con il Pd, ad Atreju, nel corso del panel in Sala Cristoforo Colombo ‘Rompere il soffitto di Cristallo – La via italiana per una vera parità di genere contro la violenza’. La proposta è stata favorevolmente accolta dal capo della segreteria politica di Fdi Arianna Meloni e dalla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti.

“‘Parlando con Annalisa Terranova – racconta Concia – ci siamo dette che è arrivato il momento di riprendersi uno spazio politico e di ricominciare a dialogare sui problemi delle donne italiane. Io sono ossessionata da questo: dobbiamo cercare di riprenderci la parola”. “Ci sono”, risponde all’appello Arianna Meloni: “sono disponibile, lavoriamoci insieme – prosegue il Capo della segreteria politica di Fdi -. A noi dico crediamoci di più e impariamo a competere con il merito. Perché la nostra è la cultura del merito contro quella del piagnisteo. Noi siamo donne e abbiamo dei super poteri sappiamo di cosa siamo capaci”.

“Paola, noi ci parliamo da mille anni, va benissimo la tua proposta e di Terranova ma per questo spazio di confronto due devono essere i criteri di ingresso – mette i paletti Rauti – Il primo che sia riconosciuto dalla sinistra che esiste una storia femminile politica delle destra italiana che comincia con il Msi …In secondo luogo devono riconoscere che la sinistra ha un problema di leadership femminile che la destra non ha”.