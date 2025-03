Donnet, ‘Generali valuta di aumentare gli acquisti di Btp’

agenzia

'Procedura su golden power utile per fare chiarezza su Natixis'

MILANO, 13 MAR – “La nostra esposizione in Btp a fine 2024 ammonta a 35,6 miliardi di euro. Rappresentano una parte importante dell’allocazione dei nostri investimenti. Stiamo valutando di aumentare i nostri acquisti di Btp ovviamente in linea con la nostra politica di investimento e della nostra tolleranza al rischio”. Lo ha detto il ceo di Generali Philippe Donnet sottolineando che “abbiamo circa un terzo delle attivita’ in Italia, siamo per buona parte un’assicurazione vita italiana e abbiamo passività italiane”. Riguardo all’accordo con la francese Natixis nel risparmio gestito, Donnet ha detto di considerare “la procedura di golden power un’ opportunità per fare chiarezza e rispondere a tutte le perplessità e le domande che ci sono in giro”.

