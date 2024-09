Doping: Biancofiore, ‘indignata per decisione Wada’

agenzia

Roma, 28 set. “Chi ha interesse a distruggere la reputazione del numero uno al mondo? Chi vuole offuscare un primato conquistato sul campo? Da italiana, e ancor più da altoatesina, sono indignata per la decisione dell’agenzia antidoping Wada di fare appello al Tas all’assoluzione di Sinner. Chiedere uno stop di uno o due anni, contestando che la constatazione di assenza di colpa non sarebbe corretta, è una perfidia che porta a pensare al peggio perché inspiegabile”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia Nm, Udc, Maie.