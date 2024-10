Doping: Itia su caso Sinner, ‘nostro giudizio non dipende da giocatore, si basa su scienza’**

agenzia

Roma, 17 ott. – “Il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo. Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall’Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cui gestiamo i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un caso è determinato unicamente dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza”. Così l’Itia (International Tennis Integrity Agency), tramite le parole del proprio Ceo Karen Moorhouse, torna sulla decisione presa inmerito al caso clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, trovato positivo ma assolto al termine del processo della stessa Itia.