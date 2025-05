Dopo incidente Pantelleria Frecce tricolori a Bari per S.Nicola

agenzia

Sorvolo della pattuglia acrobatica con sette aerei

BARI, 07 MAG – Sono cominciate con il sorvolo delle Frecce tricolori sul lungomare di Bari le celebrazioni in onore di San Nicola, patrono della città. La pattuglia acrobatica nazionale ha salutato il capoluogo pugliese in un’inedita formazione composta da sette aerei, uno dei quali occupato dal comandante (normalmente a terra) visto l’incidente avvenuto ieri a Pantelleria che ha coinvolto tre velivoli causando il ferimento di uno dei piloti. Le Frecce tricolori sono partite da Trapani alle 11.05 e, dopo aver sorvolato Bari per alcuni minuti con il loro tradizionale fumo verde, bianco e rosso, proseguiranno verso la base di Rivolto. La festa proseguirà alle 11.00 nella sede del Comune, con la sottoscrizione del patto di gemellaggio tra Bari e la città di Cesa (Caserta), rappresentata dal sindaco Vincenzo Giuda, accomunate dalla devozione per San Nicola di Myra. Alle 18 nella Baia San Giorgio sarà la volta della processione e della Santa messa celebrata dal priore padre Giovanni Distante, alla quale seguirà l’imbarco del quadro del Santo. Alle 20.30 dal castello Svevo partirà il tradizionale corteo storico che arriverà alla basilica di San Nicola intorno alle 22.00. Le celebrazioni proseguiranno domani, 8 maggio, e si concluderanno nella serata del 9 con lo spettacolo pirotecnico.

