Dopo un secolo, a Parigi si torna a fare il bagno nella Senna

agenzia

Fino al 31 agosto, ma solo in piscine delimitate in 3 punti

PARIGI, 03 LUG – Dopo 102 anni di divieto e in coincidenza con il grande caldo, da sabato e fino al 31 agosto torna la possibilità di tuffarsi e fare il bagno nella Senna, anche se solo in alcune zone delimitate e protette, perché il fiume che attraversa Parigi resta pericoloso, e salvo piene da piogge eccessive. Le zone in cui il comune di Parigi consente la balneazione sono il canale di Grenelle, non lontano dalla Torre Eiffel, a Bercy (est), o presso il canale Marie, di fronte all’isola di Saint-Louis. La sindaca socialista Anne Hidalgo inaugurerà la stagione balneare, un anno dopo l’apertura dei Giochi Olimpici, preceduta dal suo tuffo nel fiume davanti alle telecamere di tutto il mondo. La balneazione nella Senna è in vigore dal 1923, ma il gesto di Hidalgo e il risultato storico della riapertura erano in qualche modo stati anticipati e promessi nel 1988 e dall’allora sindaco parigino e futuro presidente, Jacques Chirac. “È stato un momento straordinario, ma nuotare per i Giochi non era fine a se stesso. Rendere la Senna balneabile risponde a un obiettivo di adattamento al cambiamento climatico, ma anche di qualità della vita”, ha spiegato Anne Hidalgo a maggio, dato che le estati parigine si preannunciano sempre più calde. Le autorità si aspettano un successo popolare, vista l’elevata affluenza al Bassin de la Villette, aperto dal 2017. Quest’estate saranno accessibili anche diversi siti nella Marna, il principale affluente della Senna, tra cui la storica spiaggia a pagamento sul banco di sabbia di Joinville-le-Pont. I punti di balneazione parigini sono delimitati come delle piscine, sono dotati di spogliatoi, servizi igienici, docce e arredi da spiaggia, con una capacità da 150 a 300 persone alla volta e con l’assistenza di un bagnino. La Senna ha una profondità media di 3,5 metri e le piscine sono prive di fondale, ad eccezione di quella per famiglie presso il sito di Grenelle. Il nuoto nelle acque della Senna fuori dalle piscine resta vietato.

