Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): “Con il microscopio operatorio interventi più precisi e meno invasivi”

agenzia

– Tanti i vantaggi per un dentista nell’operare con il microscopio, tra le tecnologie più innovative al servizio dei pazienti. Uno strumento high tech che garantisce massima affidabilità ed efficienza in vari ambiti, dalla chirurgia alle terapie protesiche estetiche.

Civitavecchia, 27 gennaio 2025. Le attrezzature all’avanguardia e le strumentazioni digitali hanno ormai cambiato radicalmente il modo di fare odontoiatria. Grazie alla dotazione di tecnologie elettromedicali di ultima generazione è possibile condurre in maniera completa, più rapida e più precisa anche casi complessi. Tra le ultime strumentazioni merita particolare attenzione il microscopio operatorio, che sta apportando molti vantaggi ai dentisti che hanno scelto di farne uso. Ciò che colpisce di più è la possibilità di aumentare notevolmente la precisione e l’accuratezza durante le procedure dentali. Grazie alla visione ingrandita, il dentista può esaminare e trattare aree molto piccole con maggiore dettaglio e quindi controllo. Tra le strutture che hanno investito in questa tecnologia c’è la clinica Dent.AL. del dr. Claudio Mocci e della dr.ssa Giuliana Pascarella attiva ad Allumiere (Roma) e da sempre attenti alle dotazioni tecnologiche in campo odontoiatrico.

“Abbiamo iniziato a lavorare con il microscopio operatorio nel 2018 e recentemente abbiamo installato un secondo strumento nella nostra clinica – sottolineano il dr. Claudio Mocci e la dr.ssa Giuliana Pascarella –. Abbiamo scelto di affidarci a prodotti di estrema qualità, perché riteniamo che sia fondamentale poter dare una risposta migliore nel nostro lavoro. Ci fa onore, tra l’altro, aver ottenuto dall’azienda produttrice tedesca, leader del settore, anche il riconoscimento di “Centro di Odontoiatria Microscopica Operatoria”. Il microscopio operatorio è uno strumento high tech che garantisce massima affidabilità ed efficienza in vari ambiti, dalla chirurgia alle terapie protesiche estetiche. Il microscopio rientra nella strumentazione utilizzata per la chirurgia impiantare avanzata, tra cui gli interventi di implantologia a carico immediato. Oltre alla precisione e accuratezza durante gli interventi, consente di identificare e diagnosticare problemi che potrebbero essere difficili o impossibili da rilevare a occhio nudo. Come la rilevazione di piccole carie, fratture o altre anomalie dentali che richiederebbero un trattamento specifico”.

Un altro vantaggio significativo del microscopio operatorio è la riduzione del rischio di errori e complicazioni durante le procedure. Con una visione migliorata, il dentista può evitare di danneggiare i tessuti circostanti o di lasciare parte del tessuto patologico, riducendo così il rischio di infezioni o recidive. In aggiunta il microscopio operatorio può essere di sostegno anche allo stesso dentista, riducendo lo stress e la fatica durante le procedure, spesso lunghe e complesse: la visione ingrandita, infatti, può ridurre la tensione e lo sforzo visivo. “Grazie all’ottimo ingrandimento garantito da questo strumento – spiega il dr. Mocci– oggi lo utilizziamo in molti interventi e anche in terapie più semplici che si potrebbero fare ad occhio nudo. Infatti il microscopio permette un rendimento migliore, potendo controllare ogni elemento e vedere in maniera molto precisa tutti i dettagli. Al di là del microscopio, nel nostro studio utilizziamo da sempre i sistemi ingrandenti, proprio perché l’odontoiatria è un lavoro millimetrico e necessita estrema precisione”.

Sono quindi molti i vantaggi di lavorare con il microscopio operatorio per un dentista. La tecnologia continua a evolversi in modo veloce, utilizzare il microscopio operatorio diventa non solo un’opportunità ma sempre più una necessità guardando al futuro delle procedure chirurgiche, protesiche ed estetiche. “Nella nostra clinica usiamo uno dei microscopi anche come telecamera per riprendere gli interventi a fini didattici – spiega la dr.ssa Pascarella – e lo trasmettiamo in streaming nella sala corsi del nostro Dent.AL. Education Center, così da formare i dentisti di oggi e di domani. Abbiamo eseguito anche una formazione specifica per le assistenti del nostro staff, perché il lavoro in microscopia è differente e necessita specifiche conoscenze e aggiornamento in materia”.