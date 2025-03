Dr. Francesco Marrapodi, Implantologia Dentale Moderna: il Bestseller su come migliorare la salute dentale con l’implantologia a carico immediato

agenzia

– Milano, 11.03.2025 – Sono tante le tecniche di implantologia dentale che i chirurghi dentali, dentisti generici di tutto il mondo usano quotidianamente per migliorare il benessere dei propri pazienti. Peccato che alcune siano particolarmente invasive e che non sempre generano i risultati sperati. Fortunatamente la tecnologia è in grado di offrire soluzioni valide e di assoluto valore aggiunto.

Per tutti i professionisti del settore che desiderano approfondire le proprie conoscenze di implantologia dentale, esce oggi il libro del Dr. Francesco Marrapodi “IMPLANTOLOGIA DENTALE MODERNA. Tecniche moderne e mininvasive per migliorare il benessere e la vita del paziente, tra innovazione, estetica e fiducia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per aumentare la qualità della vita dei pazienti attraverso l’implantologia a carico immediato.

“Il mio libro esplora l’implantologia dentale, dalle basi teoriche alle tecniche avanzate, con un focus particolare su metodologie innovative come il carico immediato e gli impianti iuxtaossei digitally made” afferma il Dr. Francesco Marrapodi, autore del libro. “L’obiettivo è fornire una guida dettagliata che unisca teoria, pratica clinica e casi di studio, per supportare i professionisti nella scelta delle soluzioni migliori”.

Secondo l’autore,è fondamentale diffondere informazioni basate sull’esperienza clinica e scientifica. Tale approccio, infatti, può aiutare i professionisti di questo settore a migliorare la qualità dei propri trattamenti grazie a soluzioni avanzate come gli impianti dentali moderni.

“Con il suo manuale, il Dr. Francesco Marrapodi va a condividere le proprie conoscenze e competenze legate all’implantologia dentale, offrendo una risorsa completa rivolta tanto ai professionisti del settore odontoiatrico quanto ai pazienti interessati” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È inutile dire che l’implantologia a carico immediato genera davvero un risultato di valore per tutte le parti coinvolte”.