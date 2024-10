Droga da Spagna, 11 condannati a Firenze, anche commercialista

agenzia

Pene fino a nove anni, tra le accuse associazione a delinquere

FIRENZE, 05 OTT – Dalla Spagna avrebbero portato hashish e marijuana, anche durante il lockdown Covid, droga destinata allo spaccio in Toscana, in Emilia-Romagna e Lombardia. Ora il tribunale di Firenze ha condannato 11 persone con pene fino a 9 anni. Tra loro anche un commercialista di Firenze. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono tutti italiani tranne un romeno. Le condanne sono state decise con processo in rito abbreviato con pene comprese da 10 mesi, a 9 anni e 2 mesi. Il gip Gianluca Mancuso ha disposto inoltre la confisca di un immobile, già sequestrato dalla guardia di finanza nel corso delle indagini, e di 446.000 euro presunto profitto dello spaccio di stupefacenti. L’inchiesta partì nel gennaio 2021 quando il Gico di Firenze sequestrò a Bologna 6 chili di stupefacenti. La banda, hanno ricostruito le indagini, si riforniva in Spagna. Hashish e marijuana venivano stoccati e divisi in panetti in quattro appartamenti adibiti a Firenze.

