Droga e armi, 44 arresti della polizia

agenzia

Eseguiti nel Crotonese ed in varie regioni

CROTONE, 26 NOV – La Polizia ha eseguito in provincia di Crotone ed in varie regioni un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di 44 persone accusate di appartenere ad un’associazione criminale che avrebbe gestito un vasto traffico di sostanze stupefacenti e di armi. Per 40 delle persone arrestate è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per le restanti quattro i domiciliari. Ad altri cinque indagati, inoltre, è stato notificato l’obbligo di firma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA