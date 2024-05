Droga: Gratteri, ‘cocaina si acquista col cellulare e c’è chi mette in discussione il trojan’**

agenzia

Palermo, 24 mag. “Oggi per comprare la cocaina non c’è bisogno di andare in Colombia. Ho visto, da quando sono Procuratore di Napoli, che la camorra da un punto di vista informatico è la mafia più evoluta che ci sia in Italia. Con il mio telefono cellulare posso comprare due kg di cocaina e qualcuno sta mettendo in discussione le intercettazioni e l’uso del trojan…”. Lo ha detto il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenendo all’incontro su ‘Nuovi scenari del narcotraffico e intervento giudiziario’, in corso al Palazzo di giustizia di Palermo.

