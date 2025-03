Droga: maxi operazione a Roma, 26 arresti

agenzia

Rifornivano piazze spaccio, giro affari da milioni di euro

ROMA, 18 MAR – Maxi operazione dei carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Ventisei gli arresti. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina. Accertata un’importantissima rete del narcotraffico attraverso cui venivano approvvigionate le principali piazze di spaccio della capitale per un volume d’affari per decine di milioni di euro al mese. Per gli investigatori a capo del gruppo c’erano Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, entrambi già in carcere per altri efferati delitti e ritenuti storicamente vicini a Michele Senese. Il sodalizio, dotato di armi da guerra e persino di bombe a mano, avrebbe usato violenza contro chi non stava alle regole dettate dai capi. I carabinieri stanno eseguendo perquisizioni e il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni per un valore di circa 5 milioni di euro.

