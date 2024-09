Droga: Meloni, ‘creare sistema allerta, Italia può offrire suo know how’

agenzia

New York, 24 set. “Accolgo con favore la proposta del Presidente Biden e annuncio la disponibilità dell’Italia a condividere le proprie competenze per lavorare insieme a un Piano d’azione congiunto sui sistemi di allerta precoce sul traffico e il consumo di droghe sintetiche, tra cui il fentanyl. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro, perché la sfida che ci attende è la più grande di tutte. Chi opera nel campo delle dipendenze, sia in termini di prevenzione che di riabilitazione, ci ricorda che quando si cura una malattia o si vince o si perde, ma quando si cura una persona, si può solo vincere”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice sulla droghe sintetiche voluto dal Presidente Joe Biden a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.