Droga: Meloni, ‘prevenzione punto partenza, Italia tra primi con piano anti-fentanyl’

New York, 24 set. “Il governo italiano ha rafforzato il suo impegno nel contrasto alle droghe sintetiche, adottando uno specifico Piano nazionale di prevenzione contro l’abuso deviato di fentanyl e altri oppioidi sintetici. Abbiamo messo a punto una strategia a tutto tondo, concentrandoci su specifiche linee d’azione: informare e sensibilizzare le categorie a rischio; procurare gli antidoti e standardizzare le procedure di laboratorio; potenziare i controlli per tenere questa droga fuori dal territorio e prevenirne l’uso non medico; monitorare il web e attivare i servizi di emergenza in caso di overdose”. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice sulla droghe sintetiche voluto dal Presidente Joe Biden a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.