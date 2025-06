Droga: presidenza del Consiglio e Istituzioni aderiscono a Giornata internazionale

agenzia

Roma, 25 giu. La presidenza del Consiglio dei ministri aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la ‘Giornata internazionale contro le droghe’, illuminando di colore blu la facciata principale di Palazzo Chigi e proiettando in bianco le parole ‘No alla droga’, dall’imbrunire di oggi 25 giugno 2025 alle ore 23:59 di domani 26 giugno, con interruzione nelle ore diurne. Analoga iniziativa sarà attivata da Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio, Farnesina, Viminale, Palazzo Braschi e Colosseo, in accordo con Senato, Camera, ministeri degli Esteri e della cooperazione internazionale, dell’Interno e della Cultura, Roma capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA