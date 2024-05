Droga: Tajani, ‘contro droghe sintetiche a lavoro con Onu e Cina’

agenzia

Roma, 9 mag. “Siamo pronti a fare accordi con tutti i paesi per combattere le droghe sintetiche: un tema che sarà al centro del vertice con i paesi dell’Asia centrale. E’ una battaglia globale” che vedrà l’Italia impegnata a livello internazionale, “certamente lavoreremo con l’Onu e anche con la Cina. E’ un fenomeno che va stroncato prima che abbia numeri troppo grandi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, durante una conferenza stampa sull’aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi.