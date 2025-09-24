Drone dallo Yemen colpisce Eilat, 20 feriti, due gravi

agenzia

Il sindaco, 'è il terzo attacco in meno di due settimane'

ROMA, 24 SET – La località turistica di Eilat, nel sud di Israele, è stata colpita da un drone lanciato dallo Yemen. Lo afferma l’esercito israeliano. Il bilancio è di 20 feriti, 2 dei quali in modo grave. “Due uomini hanno gravi ferite agli arti – fanno sapere i soccorritori – uno è stato ferito moderatamente da schegge alla parte superiore del corpo e 17 sono feriti lievi da schegge e ferite agli arti”. “Questo è il terzo attacco in meno di due settimane”, ha detto il sindaco di Eilat, Eli Lankri, citato da Haaretz, aggiungendo che “la minaccia degli Houthi deve essere rimossa”. “Anche se cercano di sconvolgere le nostre vite, non ci riusciranno”, ha concluso.

