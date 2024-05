Droni attaccano Sebastopoli, nessun danno a infrastrutture

agenzia

Lo riferisce su Telegram il governatore Mikhail Razvozhaev

ROMA, 17 MAG – Un attacco con droni è stato lanciato su Sebastopoli, in Crimea. E’ quanto dichiara – come riporta la Tass – il governatore della città Mikhail Razvozhaev. Diversi veicoli aerei senza pilota sarebbero stati distrutti. “Per abbatterli sono state utilizzate armi da fuoco leggere. Non ci sono danni alle infrastrutture civili”, ha precisato Razvozhaev sul suo canale Telegram.

