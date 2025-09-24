Droni in spazio aereo, chiuso scalo di Aalborg in Danimarca

agenzia

Nei giorni scorsi gli Uav bloccarono le operazioni a Copenaghen

ROMA, 24 SET – L’aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News. A seguito dell’incidente, i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce l’emittente. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che “sono stati osservati dei droni nei pressi dell’aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando”. Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del Paese ad essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa degli Uav: lunedì, lo scalo di Copenaghen ha interrotto temporaneamente le operazioni in seguito alle segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell’occasione, la premier danese Mette Frederiksen ha affermato di “non poter escludere in alcun modo” il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni.

