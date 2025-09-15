‘Droni russi in cieli Nato’, Gb convoca ambasciatore Mosca

agenzia

'Violazione inaccettabile. Putin fermi guerra illegale Ucraina'

LONDRA, 15 SET – L’ambasciatore russo a Londra è stato convocato oggi al Foreign Office su indicazione della ministra degli Esteri britannica, Yvette Cooper, per protesta contro “la significativa violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco e della Nato” attribuito a droni di Mosca e la “successiva incursione in Romania”. Lo si legge in una nota in cui si ribadisce “la condanna senza riserve di queste azioni sconsiderate”. Cooper ha poi elogiato la “risposta” collettiva della Nato e la determinazione degli alleati di restare “al fianco” di Kiev. “La Russia – conclude la nota – deve mettere fine alla guerra illegale in Ucraina”.

