Droni russi su Kiev, 8 feriti tra cui un bambino di 3 anni

agenzia

Amministrazione militare: 'Una persona è in gravi condizioni'

ROMA, 28 LUG – Otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un nuovo attacco con droni delle forze russe su Kiev: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko, come riporta Ukrainska Pravda. “Al momento, ci sono già otto feriti nel distretto di Darnytsia. Tra queste, una persona è in gravi condizioni”, ha affermato Tkachenko, aggiungendo successivamente che il bambino ferito ha tre anni e che l’attacco ha colpito il quartiere di Darnytsia, dove le finestre di un condominio sono andate in frantumi.

