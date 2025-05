Droni ucraini nella regione russa di Kursk, dieci feriti

agenzia

Nel distretto di Rylsk e in quello di Lgov

ROMA, 31 MAG – Dieci persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione russa di Kursk. Lo ha scritto su Telegram – come riporta la Tass – Alexander Khinshtein, governatore ad interim della regione, aggiungendo che sette persone sono rimaste ferite nel distretto di Rylsk e altre tre nel distretto di Lgov. “A Rylsk – ha precisato -dei droni hanno colpito due edifici residenziali di cinque piani. Un appartamento al primo piano ha preso fuoco, e le fiamme si sono propagate ai balconi adiacenti. L’incendio è stato ormai spento. In un edificio vicino, un drone ha colpito il terzo piano e in uno degli appartamenti è scoppiato anche un incendio, che è stato rapidamente spento. Purtroppo, sette persone sono rimaste ferite. Una famiglia di quattro persone, inclusi bambini di 13 e 16 anni, è attualmente ricoverata all’ospedale regionale centrale di Rylsk. Altre due donne e un uomo hanno riportato ferite da schegge e sono sotto shock”. Inoltre “nell’insediamento di Artakovo, due edifici e un garage hanno preso fuoco a causa di un attacco con drone”

