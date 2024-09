Due 16enni aggrediti dal branco, 3 coetanei in comunità

agenzia

L'episodio a pugni e colpi di spranga in provincia di Milano

MILANO, 12 SET – Tre studenti sedicenni, tutti con precedenti, sono stati collocati in una comunità dai carabinieri di Abbiategrasso (Milano) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di lesioni gravi e, per uno, anche di atti persecutori. L’episodio contestato riguarda un’aggressione del 19 gennaio scorso che un ‘branco’ di 7 ragazzi ha commesso, stando alle accuse, ai danni di due loro coetanei, uno dei quali già bullizzato in precedenza, all’esterno di un istituto tecnico di Magenta (Milano) che tutti loro frequentano. I tre indagati, insieme ad altri quattro non ancora individuati, hanno aggredito i due a calci, pugni e sprangate, facendo anche perdere brevemente conoscenza a uno di loro. Poi hanno postato il video dell’aggressione. I motivi sarebbero da ricondurre esclusivamente a logiche di sopraffazione e bullismo. Uno dei tre indagati poi, saputo che le vittime avevano presentato denuncia, le avrebbe avvicinate minacciandole ulteriormente se non l’avessero ritirata.

