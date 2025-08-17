Due detenuti evadono dal carcere di Bolzano, uno rintracciato

agenzia

Uilpa, per la fuga hanno utilizzato delle impalcature

ROMA, 17 AGO – Due detenuti, un cittadino marocchino di 30 anni e un cittadino tunisino di 19, sono evasi nel pomeriggio dalla Casa Circondariale di Bolzano. Per quanto si è potuto apprendere, mentre si trovavano ai passeggio per l’ora d’aria, approfittando dell’esistenza di un’impalcatura edile hanno scavalcato la recinzione e, favoriti anche dal fatto che il muro di cinta per le note carenze organiche non fosse presidiato, si sono dileguati. Lo fa sapere Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Dalle 16.00 è scattato l’allarme e sono in corso le ricerche della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine”, aggiunge De Fazio. In serata è stato rintracciato e bloccato a Merano dalla Polizia di Stato il detenuto di origine marocchina. Ancora senza esito, invece, le ricerche dell’altro evaso, di origine tunisina, fa sapere ancora il Segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria.

