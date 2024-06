Due detenuti suicidi, uno a Venezia e l’altro a Cagliari

agenzia

Denuncia del sindacato Uilpa, 38 i suicidi dall'inzio dell'anno

VENEZIA, 02 GIU – “Con un detenuto deceduto a Cagliari in ospedale, dopo che due giorni fa aveva tentato di impiccarsi nella sua cella della prigione del capoluogo isolano, e un altro impiccatosi a Venezia, sono due i morti di carcere a distanza di poche ore, forse minuti, nella mattinata di oggi”. Lo rivela in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Sale così a 38 – prosegue de Fazio – il numero complessivo dei suicidi di detenuti dall’inizio dell’anno, cui vanno aggiunti quattro appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, parimenti, si sono tolti la vita. Mentre la politica sembra assorta fra la campagna elettorale e la separazione delle carriere della magistratura, ciò che tragicamente non si riesce a scindere è la morte dalle carceri”.

