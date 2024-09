Due donne in Gb accusano Andrew Tate di stupro e violenze

agenzia

Inchiesta della Bbc rivela nuovi abusi imputati a lui e fratello

LONDRA, 09 SET – Due donne britanniche hanno affermato di essere state stuprate e sottoposte ad altre violenze, incluso un tentativo di strangolamento, da parte dell’ex campione mondiale di kickboxing Andrew Tate, già a processo col fratello Tristan in Romania per stupro, oltre che per tratta di esseri umani e associazione a delinquere. Le due presunte vittime, non coinvolte nei casi di cui deve già rispondere l’influencer noto per le sue posizioni misogine e di estrema destra, hanno rivelato le loto storie al programma della Bbc Panorama usando i nomi fittizi di Sienna e Anna. Entrambe una decina di anni fa avevano conosciuto Tate a Luton e dopo una breve frequentazione l’ex campione di kickboxing, che allora viveva nella città a nord di Londra prima di trasferirsi in Romania, le aveva sottoposte a ripetute violenze. Nel 2014, Anna si era rivolta alla polizia del Bedfordshire per denunciarlo e altre donne in quel periodo avevano fatto lo stesso ma le autorità giudiziarie non avevano emesso un’incriminazione per insufficienza di prove. Siena e Anna hanno quindi avviato una azione legale contro l’influencer all’Alta Corte di Londra. Nell’inchiesta della Bbc un’altra donna ha dichiarato di essere stata stuprata da Tristan Tate. I due fratelli rischiano di subire una condanna fino a 10 anni in Romania e pende su di loro anche la richiesta di estradizione nel Regno Unito, dove li attendono altre accuse e casi legali, incluso quello sui milioni di tasse non pagate per la loro attività online.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA