Due escursionisti morti in due incidenti distinti nel Lecchese

Un italiano e uno straniero

MILANO, 17 MAG – Due escursionisti, un italiano e uno straniero, sono morti in due distinti incidenti sul Resegone in provincia di Lecco. Il primo incidente sul Resegone è avvenuto alle 12.30. La vittima, un 43enne originario della Bergamasca, è caduta per circa sessanta metri nel canalone Bobbio, versante Brumano. L’uomo sembra fosse in compagnia del suo cane. A nulla sono valsi gli interventi dei sanitari del 118 di Como, intervenuti con l’elicottero, e del soccorso alpino lecchese. Il 43enne, una volta raggiunto, era già morto. Alle 16.26 la seconda tragedia in montagna, ancora sul Resegone. Vittima questa volta un escursionista straniero, un 48enne della Repubblica Ceca, che era in compagnia del figlio ventenne e di un amico 49enne. L’uomo è precipitato in un canale vicino al rifugio Azzoni. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Anche in questo caso, i soccorritori dell’Areu, in questo caso provenienti da Sondrio, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illese le due persone che erano in sua compagnia.

