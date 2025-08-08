Due minori seguite in ascensore e violentate nel milanese

agenzia

Arrestato un 40enne, gli abusi in casa a Sesto San Giovanni

MILANO, 08 AGO – Un uomo di 40 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazze minorenni a casa loro a Sesto San Giovanni (Milano). E’ stato individuato e poi portato in carcere dai carabinieri. Ieri sera mentre una quindicenne e una sedicenne stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori, sono state poco prima raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione. Quindi sempre minacciandole col cacciavite, le ha obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e di diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA