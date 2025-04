Due morti a Napoli, l’ipotesi è omicidio-suicidio

agenzia

In base a ricostruzione inquirenti forse motivi passionali

NAPOLI, 07 APR – L’uomo trovato morto in una zona isolata dei Camaldoli di Napoli si sarebbe suicidato e sarebbe l’autore dell’omicidio avvenuto stamattina a Marano di Napoli, dove un uomo è stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre era in un’auto. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, apprende l’ANSA, alla base della vicenda potrebbero esserci motivi passionali: l’uomo avrebbe ucciso quello che sarebbe stato un suo rivale in amore e poi si sarebbe recato in una zona isolata e si sarebbe tolto la vita.

