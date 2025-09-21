Due ragazze travolte e uccise da un’auto nel Lecchese

agenzia

E' accaduto a Brivio, viva una terza giovane

LECCO, 21 SET – Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. In base a una prima ricostruzione, la vettura – guidata da un trentenne – procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all’incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.

